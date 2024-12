Coupe de France : l’OL se sort du piège Feignies Aulnoye, Montpellier humilié par Le Puy

Ce samedi, les clubs professionnels étaient menacés à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France. Un peu plus tôt dans la journée, Le Havre, Grenoble et Martigues avaient pris la porte face à des adversaires plus modestes tandis que Toulouse a dû valider sa qualification aux tirs au but contre Hauts Lyonnais, pensionnaire de N3. L’OL était donc prévenu. En déplacement sur la pelouse du Hainaut de Valenciennes, les Gones allaient défier une équipe de Feignies Aulnoye, habitué à jouer des cadors de Ligue 1 ces dernières années en Coupe de France. Pour éviter le traquenard, Pierre Sage a décidé d’aligner un onze compétitif avec la présence d’un trio Benrahma-Lacazette-Fofana en attaque.

D’entrée, les Gones ont mis de l’intensité dans cette rencontre et ont rapidement pris l’ascendant. Malgré une première occasion pour Saïd Benrahma, les opportunités pour ouvrir le score se faisaient rares côté lyonnais. Finalement, face à certaines réponses des amateurs locaux, les Rhodaniens ont pris l’avantage juste avant la pause sur un délice de coup-franc signé Benrahma (0-1, 44e). Au retour des vestiaires, Lyon a continué de maîtriser la rencontre. Mais face à un Feignies Aulnoye solide défensivement mais encore trop peu dangereux offensivement, l’OL n’a pas tremblé et a même inscrit un deuxième but grâce à l’entrant Mikautadze en fin de match (0-2, 88e). La réduction de l’écart de Feignies Aulnoye dans la foulée n’a pas suffi et Lyon est allé chercher son ticket pour les 16es de finale de Coupe de France. Ce qui n’a pas été le cas chez tous les pensionnaires de Ligue 1 ce samedi.

Montpellier surclassé par Le Puy, pensionnaire de N2

En effet, en déplacement sur la pelouse du Puy-en-Velay, Montpellier a connu une après-midi cauchemardesque. Déjà aux abois en Ligue 1, le MHSC a été éliminé face aux pensionnaires de National 2. Dominés en première période, les Montpelliérains ont concédé l’ouverture du score quand Zogba a donné l’avantage aux locaux avant la pause (43e). En seconde période, les hommes de Jean-Louis Gasset ont bu la tasse. Alors que Pays a entériné le succès des siens à l’entame du dernier quart d’heure, Diebold (79e) puis ce même Pays (4-0, 88e) ont enfoncé le MHSC. Une élimination humiliante pour le club héraultais qui n’y arrive toujours pas, peu importe la compétition.

Dans le même temps, l’OGC Nice se rendait sur la pelouse de Corte, dernier de sa poule en N3. Alors que Sofiane Diop a raté un penalty très tôt dans la rencontre (4e), les Corses ont ouvert le score grâce à Boussemart (11e). La réaction de Tanguy Ndombele à l’heure de jeu (61e) n’a pas suffi aux Aiglons qui ont été contraints de se départager aux tirs au but avec la formation corse. Finalement, profitant d’un raté corse, les Niçois sont allés chercher leur ticket pour la suite de la compétition en ne ratant aucune tentative. De son côté, le FC Nantes, en déplacement au stade Bauer de Saint-Ouen pour défier Drancy, a déroulé (4-0). Auteur d’un doublé en première période, Matthis Abline a lancé les Canaris qui ont terminé le travail en seconde période avec deux nouveaux buts signés Zeze et Mostafa Mohamed. Pour finir, Amiens a été éliminé par Thaon, pensionnaire de N3 (2-1).

Les résultats des 32es de finale de 18h

Feignies Aulnoye 1-2 Lyon : Koubemba (90+4e) / Benrahma (44e), Mikautadze (88e)

Corte 1-1 Nice (3-5, t.a.b) : Boussemart (11e) / Ndombele (61e)

Drancy 0-4 Nantes : Abline (21e, 33e), Zeze (63e)

Le Puy 4-0 Montpellier : Zogba (43e), Pays (75e, 88e), Diebold (79e)

Thaon 2-1 Amiens : Petitpain (47e), Lecoanet (84e) / Urhoghide (20e)