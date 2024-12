Atlético : Thomas Lemar poussé vers la sortie

La longue traversée du désert de Thomas Lemar (29 ans) à l’Atlético de Madrid pourrait prendre fin. D’après les informations du quotidien espagnol As, l’ancien international français (27 sélections, 4 buts), qui n’a joué que 29 minutes cette saison avec les Colchoneros, est invité à quitter le club dès cet hiver, si l’occasion se présente. L’Atlético cherchera d’ailleurs un nouveau milieu de terrain sur le marché des transferts en cas de départ du Guadeloupéen.

La suite après cette publicité

En plus de ses performances discutables à Madrid, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France n’en finit plus d’enchaîner les pépins physiques et n’entre plus du tout dans les plans de Diego Simeone. Pourtant recruté pour un peu plus de 70 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco en 2018, Thomas Lemar n’a jamais vraiment réussi à convaincre son monde de l’autre côté des Pyrénées. Après six ans passés chez les Rojiblancos, l’ancien Caennais pourrait donc faire ses valises.