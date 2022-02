Ligue 2 : le Paris FC et Sochaux engrangent, Ajaccio chute à domicile

Après la victoire du leader toulousain sur la pelouse de Valenciennes en début d'après-midi (1-3), la 24e journée de Ligue 2 se poursuivait en début de soirée. Huit rencontres étaient au programme. Dans la lutte pour la montée en Ligue 1, belle opération du Paris FC, qui emmené par un Morgan Guilavogui passeur pour Lamine Gueye (1-0, 7e) puis buteur sur penalty (2-0, 41e), a dominé QRM et conforté sa deuxième place, cinq points devant l'AC Ajaccio (3-0). Des Corses qui, rapidement réduits à dix (Courtet, 10e) se sont inclinés chez eux face à Guingamp (0-1), oeuvre de Jeremy Livolant. Mené à Grenoble dès la première minute, parvenu à égaliser par Gaetan Weissbeck, mais réduit à dix (Texeira, 52e), le FC Sochaux a lui trouvé les ressources pour l'emporter grâce à un penalty de Tony Mauricio (1-2, 87e) et à une réalisation de Yann Kitala (1-3, 90e+1). Les Sochaliens sont troisièmes et comptent 9 points d'avance sur Le Havre, en dehors des barrages.

Pour en finir avec le haut de tableau, l'AJ Auxerre (5e) a dû partager les points avec la lanterne rouge (1-1), Nancy, et lâche du lest. En milieu de tableau, les Nîmois ont subi une sévère défaite en déplacement à Michel d'Ornano. Le Stade Malherbe de Caen de Josué Cassé a passé trois buts aux Gardois dans le premier acte, oeuvres de Joia Nuno Da Costa (9e) et d'Alexandre Mendy (18e, 45e+4), alors que Mamadou Mbow a vu rouge. Dans le deuxième acte, Ali Abdi a participé au large succès normand (4-0, 56e). Dans leur antre de Gaston-Gérard, les Dijonnais ont concédé une deuxième défaite de rang, surpris par Pau et Erwin Koffi (0-1, 58e). À la Licorne, Amiens a interrompu la belle série de Niort, grâce à Aliou Badji, auteur d'un doublé, et Eddy Gnahore (3-1). Les Picards sont désormais 11es. Et enfin, Dunkerque voit la lumière au bout du tunnel après sa victoire contre Rodez (2-0), la deuxième d'affilée pour le 18e de Ligue 2, désormais sur les talons de Bastia et Valenciennes.

Les résultats de la 24e journée de Ligue 2

Paris FC 3 - 0 QRM : Gueye (7e), Guilavogui (41e, s.p.), Boutaïb (58e) pour le Paris FC.

Ajaccio 0 - 1 Guingamp : Livolant (66e) pour Guingamp.

Grenoble 1 - 3 Sochaux : Tell (1ère) pour Grenoble ; Weissbeck (32e), Mauricio (87e, s.p), Kitala (90e+1) pour Sochaux.

Auxerre 1 - 1 Nancy : Hein (45e+4) pour Auxerre ; Thiam (4e) pour Nancy.

Caen 4 - 0 Nîmes : Nuno Da Costa (9e), Mendy (18e, 45e+4), Abdi (56e) pour Caen.

Amiens 3 - 1 Niort : Badji (13e, 36e) pour Amiens, Gnahore (77e) pour Amiens ; Sissoko (76e) pour Niort.

Dijon 0 - 1 Pau : Koffi (58e) pour Pau.

Dunkerque 2 - 0 Rodez : Rocheteau (21e), Dudouit (42e) pour Dunkerque.