LFP : le collège de Ligue 2 vote pour un championnat à 18 clubs

Acté le 3 juin dernier pour la Ligue 1, le passage à un championnat à 18 clubs s'annonce bien plus compliqué pour la Ligue 2. À ce titre, le collège de L2 se réunissait, ce lundi, à la Ligue de football professionnel (LFP) pour discuter d'un projet peu apprécié par les joueurs et qui ne cesse de diviser les dirigeants. Pour illustrer ces difficultés, RMC Sport révélait dernièrement qu'à l'issue d'un sondage réalisé par l'UNFP auprès des joueurs, 71% des votants se disent pour un maintien à 20 équipes. 17% pour un élargissement à 22 et surtout 12% seulement pour un passage à 18. Réuni ce lundi au siège de la LFP, le collège de Ligue 2 a cependant bel et bien voté pour le passage du championnat à 18 équipes malgré les divisions présentes entre les dirigeants au sein de ce groupe.

Dernièrement, si Christian Leca, président de l'AC Ajaccio, se disait contre cette réforme, d'autres - comme Pierre-Olivier Murat, membre du conseil d'administration de la LFP et président de Rodez - réclamait de la cohérence : «il y a urgence. On aurait dû le faire plus tôt, en même temps que la Ligue 1. D'autres sujets vont arriver juste après, comme les droits télévisés et la société commerciale. Si on ne fait rien maintenant, on se retrouvera à 22. Il faut de la cohérence. La Ligue 1 sera à 18, le National est à 18. Il faut harmoniser les trois niveaux. Je comprends les joueurs lorsqu’ils pensent qu'il y aura moins de pros en passant à 18. Mais c’est déjà le cas. Le clubs ont déjà diminué de 10 à 20% leur effectif. On sait que, financièrement, c'est compliqué. On a vu l'exemple Mediapro. Mais à cela s'est ajouté la crise sanitaire. Les clubs ont besoin d'une bouffée d'oxygène financière.» Après plus de trois heures d'échanges, un vote de principe a finalement été effectué et selon les informations livrées par RMC Sport, le résultat est sans appel : face au 22% contre, 78% des votants ont ainsi voté pour cette réduction de la Ligue 2.