PSG : le cas Danilo interpelle au Portugal

Thomas Tuchel a de la suite dans les idées, et ce ne sont pas les haussements de sourcils des observateurs ou les critiques sur les réseaux sociaux qui vont le faire douter de ses choix. Comme il l'a de nouveau appliqué face à Istanbul Basaksehir, Marquinhos jouera prioritairement au milieu, et la recrue Danilo, international portugais et ancien capitaine du FC Porto, s'est installée en défense centrale. « Pourquoi ne pas revoir Danilo et Marquinhos encore dans les prochaines semaines ? J'ai déjà expliqué pourquoi. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos. L'année dernière il a joué comme ça (au milieu ndlr) et on a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Si vous avez vu nos matches au Portugal, vous comprenez pourquoi il joue comme ça. C'est possible aussi de voir Danilo attaquant et Rafinha milieu de terrain (ironique). On a beaucoup de possibilités. Pour moi Danilo est un défenseur plus qu'un milieu », a ainsi lancé l'entraîneur allemand en conférence de presse après la victoire 2-0 du PSG en Turquie mercredi soir.

Il est possible de comprendre le choix de Tuchel et son raisonnement sur Marquinhos, qui a effectivement principalement évolué au milieu dans les matches de Ligue des Champions, et avec succès puisque le PSG avait rallié la finale. On voit bien aussi ce qui plait à Tuchel, avec un Marquinhos très mobile, apte à impulser le pressing et contre-pressing chers au coach allemand. Mais se pose donc la question de l'utilisation de Danilo, loin d'être un imposteur au poste de milieu défensif. La déclaration de Tuchel a d'ailleurs fait bondir certaines personnes au Portugal. Andre Morais, qui suit le FC Porto pour O Jogo, nous a confié : « oui, c'est étrange. Personne au Portugal n'a jamais dit ça à propos de Danilo, donc c'est bizarre pour moi. » Même son de cloche chez Pedro Filipe Maia, journaliste sur la chaîne Eleven Sports. « Je suis très surpris de cette déclaration de Tuchel. Danilo a toujours joué en tant que milieu de terrain, c'est un pur numéro 6. »

Tuchel peut-il avoir raison et tous les anciens entraîneurs de Danilo au Portugal tort ? Une chose est certaine, il a très rarement été utilisé en défense centrale au FC Porto. « Danilo a joué une ou deux fois en défense centrale, quand l'équipe en avait vraiment besoin, à cause de blessures ou suspensions. Mais seulement une ou deux fois en 5 ans à Porto. Ca lui est arrivé en cours de match, par exemple si Porto ne gagnait pas et que l'entraîneur sortait un défenseur central pour faire entrer un attaquant et qu'il reculait. Mais il n'a jamais été une option à ce poste », raconte Andre Morais. Paulo Pinto, journaliste pour A Bola, confirme. « À Porto, il a déjà joué une fois ou deux à ce poste, mais il était plus efficace au milieu. Il joue défenseur central uniquement pour dépanner. Il préfère évoluer au milieu. »

Danilo était au courant

Cependant, Paulo Pinto assure que Danilo savait ce qui l'attendait du côté du PSG. « Je ne suis pas surpris parce que l’entourage du joueur nous a indiqué que le PSG l’avait recruté en tant que défenseur central et non comme sentinelle. Danilo peut jouer à ce poste même si ce n’est pas sa position d’origine. » Une information de taille, qui viendrait ainsi contredire tous ceux qui voit le choix de Tuchel comme un pied de nez, voire une provocation à l'encontre du directeur sportif Leonardo. Ce dernier s'est en effet occupé du recrutement de Danilo, ce qui signifie qu'il est en accord avec le choix tactique de l'entraîneur allemand... D'autant que pour certains, le repositionnement de Danilo en défense centrale n'est pas vu comme une mauvaise idée. C'est le cas de Pedro Filipe Maia.

« Tuchel veut que Danilo devienne un défenseur central, et il peut très bien s'adapter », expose-t-il, avant d'évoquer l'impact que cela peut avoir sur la sélection portugaise en vue de l'Euro 2021. « Le Portugal peut avoir besoin de défenseurs centraux. Pepe et José Fonte sont vieux, Ruben Dias est en train de devenir un top joueur mais nous avons besoin d'un bon défenseur central. Je pense que Danilo a les caractéristiques parfaites pour le devenir. Surtout au PSG, une équipe qui a la possession, qui a besoin de centraux efficaces dans la construction, avec une bonne qualité de passe. Danilo est rapide, fort dans les duels, bon dans les airs. Mon doute se situe plutôt là : est-ce qu'il est heureux de jouer à ce poste ? Tuchel lui a-t-il dit son intention de le faire jouer là au moment de la signature ? Je pense qu'il préfère jouer en tant que milieu de terrain, mais ce qui compte à la fin, c'est ce dont l'équipe a besoin. Je pense qu'il peut devenir un super défenseur central ».

Un avis pas forcément pas partagé par son homologue Andre Morais, pour qui le fait de voir Danilo en défense centrale ne changera pas les plans du sélectionneur Fernando Santos. « Le sélectionneur connaît parfaitement Danilo, le fait jouer toujours au milieu de terrain. Il y a plein de joueurs qui jouent à un poste en club, et à un autre en sélection. Danilo a fait toute sa carrière en tant que milieu défensif et il saura toujours jouer à ce poste. Ce serait plus un problème s'il ne jouait pas du tout au PSG. L'essentiel, c'est qu'il joue pour avoir du rythme, même si ce n'est pas à la même position qu'en sélection. » Les journalistes portugais ne s'affolent donc pas particulièrement du traitement infligé à Danilo depuis son arrivée au PSG. Paulo Pinto pense même qu'au final, Thomas Tuchel reverra sa position au fil des semaines. « Je pense qu’avec le temps, Tuchel finira par le repositionner dans l'entrejeu. » Affaire à suivre.