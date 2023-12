Betis : Isco a refusé plusieurs offres

Ce jeudi, la nouvelle a plu à énormément de fans du Betis. Étincelant depuis le début de saison, Isco, arrivé cet été en Andalousie, a prolongé jusqu’en 2027. Une extension de contrat qui a ravi l’intéressé qui a expliqué vouloir rester par rapport à la confiance et l’amour qui lui est accordé chez le septième de Liga.

La suite après cette publicité

Interrogé par la presse espagnole, l’agent du joueur de 31 ans, a expliqué avoir refusé plusieurs offres pour que son protégé reste chez les pensionnaires du stade Benito-Villamarin : «d’une certaine manière, nous étions obligés de nous comprendre parce que le Betis le voulait et qu’il voulait rester. Isco a reçu de nombreuses marques d’affection depuis qu’il est au Betis. Et pas seulement sur le plan financier. Le plus important, c’est qu’ils ont dit qu’ils voulaient le renouveler. Ils nous l’ont dit en octobre. Nous avons signé en juillet et en octobre, ils voulaient le renouveler. Deux équipes en Espagne et une à l’étranger le voulaient…»