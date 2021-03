LdC : la date du tirage au sort des quarts de finale est connue

Hier soir le Paris Saint-Germain a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec ce match nul face au FC Barcelone (1-1). Pour l’instant seules quatre équipes sont qualifiées : le FC Porto, le Borussia Dortmund, le PSG et Liverpool.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître les quatre derniers qualifiés et donc se projeter sur les quarts de finale (aller les 6 et 7 avril, retour les 13 et 14 avril).. En effet, le tirage au sort aura lieu le vendredi 19 mars à 12h, en direct de Nyon, en Suisse. Il faudra donc attendre encore un peu avant de savoir quel sera le prochain adversaire du club de la capitale.