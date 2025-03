Man City : Pep Guardiola répond à Fabio Capello

Il y a quelques jours, les propos de Fabio Capello sur Pep Guardiola ont fait beaucoup de bruit en Angleterre. L’entraîneur italien à succès avait violemment critiqué le travail du manager espagnol : «vous savez ce que je n’aime pas chez Guardiola ? Son arrogance. La C1 remportée avec City est la seule où il n’a rien tenté de drôle dans les matches décisifs. Mais toutes les autres années, à Manchester et à Munich, il a toujours voulu être le protagoniste. Il changeait les choses et les inventait pour pouvoir dire : "ce ne sont pas les joueurs qui gagnent, c’est moi". Et cette arrogance lui a coûté plusieurs Ligues des champions. Je le respecte, mais pour moi, c’est clair : il a fait énormément de mal au football».

La suite après cette publicité

En conférence de presse ce vendredi avant d’affronter Brighton, Pep Guardiola a répondu à son homologue, avec humour. «j’écoute tout ce qu’on dit de moi. Tout. Alors faites attention ! Ce n’est pas la première fois que M. Fabio Capello dit cela. Je ne suis pas assez bon pour gagner dans le football italien… Un gros câlin à Fabio, un gros câlin !», a-t-il réagi, sans remettre de l’huile sur le feu.