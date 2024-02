Le PSG reconnaît en privé que Mbappé a signé au Real Madrid

Le dossier Kylian Mbappé (25 ans) est proche d’être bouclé. Comme annoncé le 7 janvier dernier par nos soins, l’attaquant va bel et bien rejoindre le Real Madrid à l’issue de son bail avec le Paris Saint-Germain, expirant en juin prochain. Le natif de Bondy aurait même signé son contrat avec la Casa Blanca.

Et en interne, le PSG reconnaît que Mbappé a déjà paraphé un nouveau contrat, comme le stipule le média AS. Le président Nasser Al-Khelaïfi était à Doha le week-end dernier et aurait confié que c’était fait à «100%» pour Mbappé à Madrid. Du côté de la capitale espagnole, l’heure est à la prudence, étant donné que les deux clubs sont encore engagés en Ligue des Champions et sont susceptibles de se croiser durant la phase finale. Mais Madrid ne voulait pas attendre jusqu’à mai, comme ça avait été le cas en 2022.