La guerre est déclarée entre le PSG et le Real Madrid !

Ces dernières années, les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ont toujours été cordiales. Ce qui n'a par exemple pas vraiment été le cas entre le club de la capitale française et l'autre géant du foot espagnol, le FC Barcelone. Mais les choses pourraient bien changer, puisque Merengues et Parisiens sont opposés sur plusieurs dossiers.

Le quotidien AS fait le point ce samedi. Il y a eu ce dossier de la Super League déjà, avec Florentino Pérez comme principal instigateur, là où Nasser Al-Khelaïfi a toujours été contre. Les deux hommes s'entendent très bien, mais une fracture est en passe de se créer selon le journal, qui parle même de guerre froide.

Pérez n'a jamais voulu froisser Nasser

Il y a ce dossier Mbappé forcément, sur lequel on a écrit bien des articles. Et voilà que maintenant, le Real Madrid tente d'attirer Mauricio Pochettino dans ses rangs. Il est vu comme un sérieux candidat pour prendre la relève de Zinedine Zidane, et est très apprécié par Florentino Pérez. Le PSG n'a en revanche aucune intention de faciliter un départ. Il y a aussi le cas Varane, qui pourrait partir cet été et qui reste dans le radar du PSG, même s'il n'y a pas encore eu d'offre ni d'approche concrète des Parisiens.

Jusqu'ici, Pérez avait toujours veillé à ne pas énerver son homologue qatari, avec qui il a par exemple partagé une loge privée à Roland Garros. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si en 2018 le Real Madrid avait publié un communiqué officiel pour démentir un intérêt pour Neymar, ce qui n'est clairement pas courant dans ce monde du mercato. Affaire(s) à suivre...