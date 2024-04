Premier League : Arsenal corrige Brighton et reprend la tête du classement

Après la victoire de Manchester City, c’était au tour d’Arsenal de s’illustrer à l’occasion de cette 32e journée de Premier League. En déplacement sur la pelouse de Brighton, les Gunners étaient dans l’obligation de répondre présent afin de rester au contact des Skyblues en tête du classement et surtout faire le plein de confiance à quatre jours de la réception du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Confrontés à des Seagulls qui n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs de championnat, les Londoniens ont donné le tempo d’entrée de jeu en s’appropriant la possession du ballon puis en se procurant les occasions les plus franches.

Si Gabriel (2e) puis Saka (12e) ont tour à tour manqué de justesse pour tromper Verbruggen, le portier belge a sorti le grand jeu face à Gabriel Jésus pour lui faire barrage (13e). Mais à force de pousser, Arsenal a fait sauter le verrou adverse. Bénéficiant d’un penalty obtenu par Gabriel Jésus, fauché par Lamptey, Saka a fait preuve de sang froid pour permettre aux Gunners de faire la course en tête (0-1, 33e) tout en marquant son 14e but de la saison en championnat. Si Enciso a tenté de sonner la révolte pour Brighton avant la pause d’une frappe lointaine, l’Argentin s’est heurté à Raya, auteur d’une belle envolée (44e).

Arsenal répond à Manchester City !

Après un premier acte maîtrisé, Arsenal est revenu avec les mêmes intentions en seconde période. Grandement sollicité, Verbruggen s’est démené pour limiter la casse avant de plier une nouvelle fois après l’heure de jeu. Profitant d’une récupération haute d’Odegaard, Jorginho a distillé un ballon merveilleux en retrait pour Havertz. Arrivé lancé, l’Allemand reprenait du pied gauche pour permettre à Arsenal de prendre le large au tableau d’affichage (0-2, 62e). Derrière, les Seagulls ont tenté de répondre sans véritablement parvenir à inquiéter une défense londonienne sérieuse et bien placée. Finalement, c’est un ancien de la maison qui est venu doucher les derniers espoirs des hommes de De Zerbi.

Entré en jeu, Trossard a ajouté sa pierre à l’édifice pour assurer un nouveau succès à son équipe (0-3, 86e). En attendant le match de Liverpool dimanche, Arsenal a fait le job pour reprendre la tête du classement de Premier League. Une belle opération pour les hommes d’Arteta qui se présenteront devant leur public avec le moral au beau fixe face à une formation munichoise moribonde et battue par Heidenheim, cet après-midi. Malgré un visage plus agressif dans le dernier quart d’heure, Brighton n’a pas fait le poids et glisse provisoirement à la 10e place.