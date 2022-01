Chelsea : les grands d'Espagne se ruent sur Cesar Azpilicueta

Il est devenu l’un des joueurs que l’on s’arrache alors que tout indiquait qu’il allait tranquillement prolonger l’aventure avec son club. Arrivé à Chelsea en 2012 après deux saisons passées sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Cesar Azpilicueta sera libre de tout contrat en juin prochain. À 32 ans, le latéral espagnol ne semblait pourtant pas partant.

Capitaine des Blues, l’Espagnol est très attaché à son équipe. Toutefois, il a fait partie des trois défenseurs champions d’Europe (avec Antonio Rüdiger et Andreas Christensen) libres de tout contrat et dont l’avenir faisait logiquement parler. Rüdiger est annoncé avec insistance au Real Madrid et pour Azpilicueta, c’est un retour au pays qui est annoncé.

Au Barça ou à l'Atlético ?

En effet, la presse catalane a annoncé ces derniers jours que l’ancien marseillais allait débarquer en Catalogne à l’issue de son contrat pour renforcer un FC Barcelone en quête de renforts d’expérience peu onéreux. Mais depuis, un autre ténor de Liga s’est ajouté à la liste : l’Atlético de Madrid.

La faute à Kieran Trippier. Après deux ans et demi passés chez les Colchoneros, l’Anglais est annoncé tout proche d’un retour a Royaume, du côté de Newcastle plus précisément. Les Magpies devraient d’ailleurs débourser 30 M€. Pour le remplacer, AS indique que Diego Simeone a choisi Azpilicueta. Courtisé de toutes parts, le latéral a plus que jamais l’embarras du choix.