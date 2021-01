BvB : le message fort du directeur sportif Michael Zorc aux joueurs

Alors qu'il était plutôt bien parti en Bundesliga cette saison, le Borussia Dortmund a vécu une fin d'année 2020 compliquée. Après trois matches sans succès en championnat, le BvB avait même remercié Lucien Favre le 13 décembre. Aujourd'hui, les Borussen occupent la cinquième place et comptent surtout huit points de retard sur le leader, le Bayern Munich. Une situation qui ne convient pas à Michael Zorc. Le directeur sportif du club a même envoyé un message fort aux joueurs avant la réception de Wolfsbourg dimanche.

«Nous ne sommes pas tous satisfaits de la cinquième place ici. La qualification pour la Ligue des Champions est toujours notre objectif et nous devons l'atteindre à la fin de la saison. Nous avons perdu trop de matches à domicile. Je m'attends simplement à ce que l'équipe s'améliore considérablement. Dans l'ensemble, nous ne sommes pas satisfaits des six derniers mois en championnat. Nous sommes en retard par rapport à nos propres exigences et aux demandes formulées par les joueurs», a déclaré le dirigeant du Borussia Dortmund dans une interview disponible sur le site du club allemand.