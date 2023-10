PSG : un ancien Parisien analyse le mercato estival

Alors que le Paris Saint-Germain peine à s’installer à la première place du championnat français, certains commencent déjà à questionner la profondeur et la complémentarité de l’effectif à disposition de l’entraîneur espagnol Luis Enrique. L’ancien joueur du PSG, Edouard Cissé, aujourd’hui consultant sur Prime Video, ne veut pas s’alarmer sur la situation et pense que le groupe parisien, souhaité par les dirigeants, a toutes les qualités nécessaires :

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas besoin d’aller plus loin dans la saison pour penser que l’effectif parisien n’est pas si équilibré. Mais c’est celui que les dirigeants ont voulu et il semble les satisfaire. À eux de faire avec. Ne pas avoir tous les ingrédients dont on rêve dans le frigo, n’empêche pas de réussir de très bons petits plats», a affirmé l’ancien milieu du PSG et de l’OGC Nice.