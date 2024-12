Al-Jazira : où en est Nabil Fekir ?

Comment se dire adieu. Pendant très longtemps, Nabil Fekir et le Betis se sont demandé quand et comment ils allaient se séparer. Unis pour le meilleur et pour le pire depuis 2019, le Français et le club espagnol, qui a toujours eu de la gratitude et un profond respect pour le joueur et l’homme; ont vécu de belles années ensemble, main dans la main. Il y a eu des hauts, avec notamment les qualifications en Coupe d’Europe ou la victoire en Coupe du Roi. Un souvenir mémorable pour le champion du monde 2018, puisque c’était son premier titre en club. «Le meilleur moment de ma carrière a été de soulever la Coupe et de la gagner à domicile, dans notre ville», a d’ailleurs rappelé Fekir lors d’une interview donnée en septembre à Estadio Deportivo. Il y a aussi eu quelques bas, notamment avec des blessures plus ou moins importantes.

La fin d’une belle histoire avec le Betis

Mais l’attachement et le respect ont toujours été là entre Fekir et le Betis. A plusieurs occasions, un départ a été évoqué. Cependant, le footballeur né en 93 est toujours resté fidèle aux Andalous, lui qu’on envoyait dans des clubs un peu plus huppés. Même quand l’Arabie saoudite est venue frapper à sa porte l’hiver dernier, il est finalement resté au Betis. Mais l’été dernier, les Verdiblancos ont ouvert la porte à son départ, histoire de se délester d’un gros salaire. Encore une fois, la Saudi Pro League a été citée comme une destination possible. Mais finalement, c’est aux Émirats arabes unis que l’international tricolore a décidé de poursuivre sa carrière, convaincu par le projet sportif et de vie proposée par Al-Jazira. Mais avant de s’en aller écrire une nouvelle page de sa carrière, le natif de Lyon a eu une pensée et surtout quelques mots pour le Real Betis Balompié.

Plus qu’un club, une famille aux yeux de Fekir. «J’avais l’esprit fixé sur le Betis. Je pensais que j’allais jouer toute la saison ici, mais une offre arrive, une opportunité. On a parlé à ma famille et au club aussi, et finalement ça s’est fait (…) Oui, le Betis a aidé (pour son transfert, ndlr). Le Betis m’a toujours aidé dans tous les domaines. Il m’a bien traité depuis mon arrivée et je ne peux que lui dire merci. Le club va beaucoup me manquer, c’est sûr. Les cinq années que j’ai vécues au Betis ne seront pas oubliées comme ça. Le Betis m’a donné beaucoup plus que ce que je lui ai donné. Je lui souhaite toujours le meilleur, qu’il reste en tête du classement, que d’autres titres arrivent et que les joueurs donnent beaucoup de joie aux fans. Je sais que les gens m’aiment beaucoup. Ils m’ont montré leur affection et je ne peux que les remercier et leur dire que j’ai tout donné ici et que je pars fier.»

Fekir enchaîne les buts depuis son retour

Il peut après 165 matches (29 buts et 25 assists) passés sous les couleurs andalouses. De son côté, le Betis avait publié un long communiqué de presse pour lui rendre hommage. «Le Real Betis Balompié et Al-Jazira s’accordent sur un transfert de Nabil Fekir. Nabil Fekir va rejoindre le club des Émirats arabes unis Al-Jazira après qu’un accord a été trouvé avec le Real Betis Balompié. Le club remercie le Français pour ses services durant les saisons où il a fait partie du Real Betis Balompié et lui souhaite le meilleur dans son avenir professionnel (…) Ne pleurez pas parce que c’est fini, souriez parce que c’est arrivé.» Dans le coeur du Betis, l’ancien capitaine est parti à la conquête des Émirats arabes unis. Accueilli chaleureusement, le Français est la grande star du championnat national.

Une ligue où évolue également Neeskens Kebano. Ce dernier est d’ailleurs dans la même équipe que Nabil Fekir à Abu Dhabi.

Concernant le Français, il a participé à son premier match avec Al-Jazira le 8 septembre dernier. C’était face à l’Al-Bataeh CSC lors de l’EAU Cup (défaite 2-1, 73 minutes jouées). Puis, il a enchaîné en championnat le 21 septembre face au Sharjah FC (défaite 4-0) avant d’ouvrir son compteur but face à Al-Nasr le 28 septembre. Il avait également délivré une passe décisive lors de la victoire 3 à 1. Présent sur le pré 45 minutes, l’ancien de l’OL n’a plus rejoué durant près de deux mois en raison d’une blessure. Il a fait son grand retour le 23 novembre dernier à l’occasion du match face à Ajman (victoire 4-0). Fekir avait repris ses bonnes habitudes en trouvant le chemin des filets. Il en avait fait de même face au Kalba FC (7 décembre) et face Al-Ain (16 décembre). Sur ses 4 dernières apparitions avec Al-Jazira (1 assist), il reste sur une série de 4 buts (1 par match, ndlr). Au total, il a participé à 6 rencontres toutes compétitions confondues, toutes en tant que titulaire (675 minutes jouées), affiche un bilan de 4 buts et de 1 assist. Al-Jazira (6e du championnat) compte sur lui pour remonter au classement et faire des merveilles.