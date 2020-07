AS Monaco : Oleg Petrov et Paul Mitchell expliquent le choix Niko Kovac

Dimanche dernier, l'AS Monaco a lancé une bombe en écartant son coach Robert Moreno. Le lendemain, le coach croate Niko Kovac a été annoncé en grandes pompes. L'ancien technicien de l'Eintracht Francfort et du Bayern Munich était présent aujourd'hui devant la presse et Oleg Petrov le vice-président de l'AS Monaco a expliqué ce changement d'entraîneur en conférence de presse : «avec le Covid on a analysé la situation et on a pris la décision d'avancer vite, recruter un directeur sportif qui correspond au club voir comment les choses vont et prendre la décision d'avancer. Quand Paul (Mitchell ndlr) est arrivé, après cette analyse on a décidé de changer de coach. Avec l'arrivée de Niko, on est allé avant. Je pense que maintenant avoir Niko Kovac comme coach est une bonne solution. On va construire renforcer le club arriver à des résultats de haut niveau avec Paul et Niko»

Nouveau directeur sportif, Paul Mitchell vient de s'affirmer et a expliqué cette décision : «lorsque je suis arrivé on a fait le point de la situation, de certaines choses, on a échangé de manière objective, subjective et la décision de changer de coach a germé. Il fallait donner assez de temps à un nouvel entraîneur pour s'adapter et bien préparer la saison. C'est pour ça qu'on a pris cette décision à ce moment-là. Avec Niko, on a travaillé en Allemagne et pour le groupe Red Bull. On n’a jamais travaillé ensemble, mais on a des contacts en commun. J'ai eu beaucoup d'avis positifs sur Niko. La solution de faire venir Niko était logique. Il incarne ce dont le club avait besoin, je pense que c'est un très beau mariage pour le club.»