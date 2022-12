Le RC Lens dévoile son maillot collector pour la Sainte-Barbe 2022

Il était attendu comme à chaque début de mois de décembre : le Racing Club de Lens, en partenariat avec son équipementier PUMA, a présenté ce vendredi le maillot à l'occasion de la Sainte-Barbe pour la saison 2022-2023.

C'est une fête incontournable au Racing Club de Lens : la Sainte-Barbe, célébrée le 4 décembre prochain, représente la sainte-patronne des mineurs du nord de la France, mais également des pompiers. Jusqu'à la fermeture des mines, une statue de Sainte Barbe était bénie puis apportée dans les galeries profondes pour octroyer sa protection aux ouvriers.

Un joli clin d'œil à 2002

Et pour cette saison 2022-2023, les Sang et Or ont dévoilé un maillot collector à l'occasion de cette fête prévue dans deux jours. Dans un film de campagne qui raconte l’héritage d’un territoire, l'équipementier allemand PUMA a pensé à un maillot doré accompagné du tout premier logo de l'histoire du club, qu'il arborait entre 1955 et 1968, avec un phare pour confirmer l'importance du RCL dans la vie de la communauté minière.

En guise d'accompagnement de ce doré dominant, on retrouve des éléments noirs rappelant le charbon des mines. Sur la partie avant de ce maillot se dressent les roues et structures de chevalements se mêlant aux noms des fosses en cette année qui marque le 10ème anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine de l’UNESCO. « Ces symboles forts prennent vie et rendent hommage à l’héritage des "gueules noires" dans une verticalité qui rappellent la descente au fond des mines », précise le communiqué de PUMA.

Une fabrication minutieuse portée contre le PSG

Toujours dans sa démarche éco-responsable, la firme allemande propose des produits plus écologiques dans leur conception et dans le choix des matériaux, comme elle l'explique à merveille. « Cette transformation de la chaîne de production s’inscrit dans le plan "10 targets for 2025" mené par PUMA International. Les engagements de la marque vont au-delà de l’aspect écologique, il s’agit d’un engagement éthique global. En association avec des ateliers français, PUMA et le RC Lens sont fiers de présenter un nouveau maillot respectueux de l’environnement. »

Cette nouvelle création des Sang et Or sera arborée pour la première fois le 1er janvier 2023, à l'occasion de la réception du Paris Saint-Germain au stade Bollaert-Delelis, pour ce qui marquera le premier choc de la nouvelle année, dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1.