OM : Aurélien Chedjou cartonne la méthode Igor Tudor

Méconnu en France, Igor Tudor va bel et bien devenir le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Passé par Galatasaray en 2017, le technicien croate avait d'ailleurs croisé la route d'un ancien défenseur de Ligue 1, en la personne d'Aurélien Chedjou. Et à en croire les propos de l'ancien Lillois, les Phocéens ont du souci à se faire. «Je me souviens de son premier discours au vestiaire, avant même sa première séance. Il nous a dit : j'aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres», a tout d'abord déclaré Chedjou avant d'ajouter.

La suite après cette publicité

«Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu'on n'avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire, mais ça n'a rien changé. Quand vous avez des joueurs de caractère et que vous ne voulez pas leur parler, mais seulement les commander, ça coince. Mais je pense qu'il peut réussir à l'OM parce qu'il a pris de l'expérience. Je suis certain que c'est une bonne personne, qu'il est assez intelligent pour avoir évolué».