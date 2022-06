Le Bayer met les barbelés autour de Moussa Diaby

La suite après cette publicité

Après trois saisons toujours plus régulières les unes que les autres en Bundesliga et sur la scène européenne, Moussa Diaby (22 ans) va être l'une des attractions du mercato. Il a même été question d'un montant fixé à 100 M€ par le Bayer Leverkusen mais il a vite été revu à la baisse. Aujourd'hui, on parle d'un prix situé aux alentours de 70 M€ pour l'ancien Parisien. Ce dernier a déjà fait part de ses projets d'avenir, sans demander pour autant son départ du club allemand. Newcastle le suit depuis longtemps, tout comme il a été question d'un éventuel retour au PSG, son club formateur. Le Bayer lui a d'autres plans en tête et souhaite conserver son attaquant, comme l'a confié Simon Rolfes, le directeur sportif, à The Express.

«Bien sûr, nous voulons garder Moussa le plus longtemps possible. Je sais que beaucoup de recruteurs se sont assis à notre tribune pendant nos matchs parce que nous avons beaucoup de jeunes joueurs intéressants et à fort potentiel. C'est la même chose avec Patrik Schick. Nous n'avons aucune offre pour lui et nous ne cherchons pas cela. Nous aimerions le garder et jouer avec lui l'année prochaine en Ligue des champions. Quand je vois par exemple la progression de Moussa Diaby devant le but depuis son arrivée il y a trois ans par rapport à maintenant, ce n'est pas par hasard qu'il marque plus. Ça se voit à l'entraînement. Il travaille beaucoup sa finition. Il a raté des buts les années précédentes, à l'entraînement aussi, mais maintenant, c'est différent. On voit la progression de nos joueurs», envoie le dirigeant allemand. Pas question d'un départ donc.