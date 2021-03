Barça : Xavi milite pour une arrivée de Joachim Löw

Comme il l’a annoncé il y a quelques jours, Joachim Löw quittera la sélection allemande à l’issue de l’Euro cet été, après plus de 15 ans de bons et loyaux services. S’il quitte son poste de sélectionneur, il n’a pas pour autant officiellement arrêté sa carrière et il pourrait donc, à 61 ans, retrouver un banc dans les prochains mois. C’est en tout cas le souhait de Xavi. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone souhaiterait voir le technicien allemand prendre la succession de Ronald Koeman sur le banc catalan.

«C’est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela. Löw a contribué à ce que l'Allemagne ait développé une compréhension différente du football et qui me rappelle beaucoup de ce que j’avais connu avec l'Espagne et de Barcelone. Il conviendrait parfaitement au Barça en raison de sa manière d'appréhender le jeu. Et en raison de sa personnalité», a-t-il expliqué au média allemand Süddeutsche Zeitung. Pas sur que le club soit du même avis au vu du bon travail actuel du Néerlandais.