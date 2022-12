Stuttgart : Bruno Labbadia remplace Michael Wimmer à la tête de l'équipe première

Ce lundi, le VfB Stuttgart a annoncé mettre un terme au contrat de Michael Wimmer, l'entraineur principal des Roten (Rouges en français). Le club allemand, actuellement 16ème de Bundesliga, et l'homme de 42 ans ont décidé de se séparer d’un commun accord avec effet immédiat. Arrivé au VfB en juillet 2019 en tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe première, Michael Wimmer a pris en charge le groupe professionnel en octobre dernier en tant qu’entraîneur principal et a dirigé la formation allemande lors de six matchs de Bundesliga et un match de Coupe DFB.

Quelques minutes plus tard, Stuttgart a annoncé le remplaçant de Michael Wimmer et il s'agit de Bruno Labbadia. L'homme de 56 ans revient au VfB après une première expérience concluante entre 2010 et 2013. En Bundesliga, il a également travaillé avec le Bayer Leverkusen, Hambourg, Wolfsburg et plus récemment avec le Hertha BSC en tant qu’entraîneur principal à chaque fois. «Bruno Labbadia commencera l’entraînement avec l’équipe le 12 décembre. L’équipe d’entraîneurs du VfB est complétée par Bernhard Trares et Benjamin Sachs en tant que co-entraîneurs et l’entraîneur d’athlétisme Günter Kern» peut-on d'ailleurs lire au sein du communiqué du club allemand.