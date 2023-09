PSG : nouvelle inquiétude pour l’avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Souvenez-vous, Nasser al-Khelaïfi avait été clair. Le président parisien a toujours avoué qu’il voulait conserver Kylian Mbappé. Mais en l’obligeant à étendre son contrat jusqu’en 2025 afin que le club francilien ne voit son meilleur joueur partir libre et gratuit dans moins d’un an. Écarté de la tournée au Japon et en Corée du Sud après une guerre interne durant l’été, l’attaquant de 24 ans s’était entrainé avec le loft pendant quelques jours avant de finalement être réintégré pour la reprise de la Ligue 1.

Mais alors, comment le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé ont-ils finalement trouvé un accord pour apaiser les relations ? Selon les informations de L’Équipe, un "gentlemen’s agreement" aurait été convenu entre Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain. En d’autres termes, le capitaine des Bleus aurait accepté de mettre de côté plusieurs primes, dont la prime de fidélité, pour être réintégré. Des sommes supérieures à 100 millions d’euros pour le PSG. Une somme conséquente.

Le PSG est confiant pour une prolongation

Mais malgré cela et un début de saison réussi en Championnat sous Luis Enrique, Kylian Mbappé n’aurait pas changé d’avis depuis l’été et la position resterait la même : il ne veut toujours pas prolonger et souhaite partir libre du PSG dans quelques mois, afin de choisir sa nouvelle destination… qui devrait être le Real Madrid, dans les discussions depuis plusieurs années. Même si l’option Liverpool n’est pas une piste à négliger pour lui.

De son côté, le Paris Saint-Germain garde toujours espoir. Le club parisien espère que les bonnes relations actuelles, le mercato d’été réussi qui a vu des têtes qu’il connaissait bien arriver et le bon début de saison pousseront le numéro 7 à prolonger l’aventure parisienne. De plus, le PSG reste confiant en interne et estime que l’équipe est maintenant armée pour espérer faire une bonne prestation européenne et soulever la Ligue des Champions. Un titre qui bousculerait sûrement les futurs plans de KM7.