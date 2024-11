PSG : quatre joueurs sont sur la sellette

Hier, le Paris Saint-Germain a inauguré en grandes pompes et sous la neige son nouveau centre d’entraînement à Poissy. De quoi réjouir Nasser Al-Khelaïfi, qui a annoncé que son club quittera bien le Parc des Princes dans le futur. Le président parisien a également profité du micro tendu par RMC Sport pour évoquer le prochain marché des transferts. «Aujourd’hui, je dis non, mais je ne sais pas ce qu’il va se passer. S’il y a une opportunité ou de la confiance ou des besoins. Nous ne sommes pas pressés.»

NAK et ses équipes sont bien plus pressés en revanche concernant le chantier des prolongations de contrat. Outre Luis Enrique, qui a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2027, les dirigeants parisiens ont d’ores et déjà blindé Achraf Hakimi jusqu’en juin 2029. Prolonger le Marocain était une priorité pour les pensionnaires du Parc des Princes. Mais ce n’est pas la seule. En effet, ils souhaitent également étendre dans les prochaines semaines les contrats de Nuno Mendes, qui est lié à Paris jusqu’en 2026, et de Vitinha, dont le bail expire en juin 2027.

Le PSG ne s’est pas encore décidé pour 4 joueurs

Des dossiers qui sont en très bonne voie. Ensuite, les champions de France devront se pencher sur des cas plus complexes. En effet, L’Equipe explique que le PSG va devoir se positionner concernant Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas. Tous les quatre sont liés à Paris juin 2026 et il ne le restera donc bientôt qu’un an et demi de contrat. Le quotidien sportif précise que les Franciliens n’ont pas encore tranché par rapport à ces quatre éléments. Donnarumma a fait quelques boulettes et ne fait pas totalement l’unanimité, notamment auprès de Luis Enrique qui est irrité par le fait qu’il ne respecte pas certaines consignes.

Asensio, lui, alterne le bon et le moins bon, mais n’impressionne pas vraiment. Tenas, lui, ne joue pas. Idem pour Kimpembe, qui a pris un abonnement à l’infirmerie depuis plusieurs saisons. Paris prend son temps et va faire son choix prochainement. En plus de ces quatre dossiers épineux, les Parisiens devront aussi se pencher sur les premiers contrats professionnels de plusieurs jeunes talents du club. Le PSG a donc du pain sur la planche durant les prochaines semaines, d’autant que le mercato arrive et que certains départs, notamment celui de Milan Skriniar, pourraient intervenir.