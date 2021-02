OM : Nasser Larguet hermétique à la folie Sampaoli

La suite après cette publicité

Sauf incroyable revirement de situation, Jorge Sampaoli sera le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille. Hier, l’Argentin a reçu un maillot de l’Atlético Mineiro comme cadeau d’adieu de la part du club brésilien. Attendu prochainement sur la Canebière, le Sud-Américain laisse encore planer le doute sur la date de son arrivée. Mais ça ne devrait pas traîner. De leur côté, les Phocéens ne veulent pas se prendre la tête avec ce futur événement.

Interrogé sur la probable venue de Sampaoli, Pape Gueye a ainsi préféré rendre hommage à l’homme qui a succédé à André Villas-Boas. « C’est trop tôt. On n’a pas d’infos sur le coach. Pour l’instant, notre coach c’est Nasser Larguet. Il fait du bon boulot. Il a ramené du calme, il a repris le groupe en main. Sampaoli ? C’est possible, après il faut avoir du respect pour Nasser qui fait du bon travail ». Décrit comme apaisant pour un groupe olympien peu épargné cette saison, le responsable du centre de formation a tout de la force tranquille.

Appliqué dans sa mission, Larguet semble échapper à la pression ambiante de l’OM. « Je dors très bien. J’ai en face de moi des joueurs qui sont connectés, qui sont à l’écoute, avec lesquels j’arrive à échanger. Mes journées sont assez chargées, mais quand je rentre à la maison, j’ai mon quota de sommeil. » Serein et concentré sur le choc face à l’OL, le technicien marseillais n’a peut-être pas d’informations sur le dossier Sampaoli, mais il n’est pas du genre à s’agacer par ce manque de visibilité.

Larguet veut retourner à la formation

« Non ça ne me dérange pas, je continue à faire le travail. Je suis à la disposition du club, je suis un salarié du club. On me demande de diriger cette équipe, de lui donner de la quiétude. On n’est pas totalement guéri, mais il y a beaucoup de travail. (…) Par rapport au nouvel entraîneur, je n’ai pas plus d’infos. Je continue le travail tant qu’il n’y a pas nomination d’un coach. Je suis dans la peau d’un entraîneur, pas d’un accompagnateur. L’équipe se retrouve, on essaie de faire des résultats. Le jour où il y aura un nouveau staff, je retournerai à la formation. Briguer une place dans le staff n’est pas un objectif ».

Quand le nouvel entraîneur de l’OM sera nommé, Nasser Larguet cédera sa place. Auteur d’un intérim plutôt correct vu les circonstances (2 victoires, 2 nuls et 1 défaite), ce dernier n’a pas pris goût au banc de touche au point de vouloir s’accrocher. Il le jure, une fois que son intérim sera terminé, il retournera diriger le centre de formation. « J’espère, sauf s’il y a une lettre de renvoi qui m’attend », a-t-il fait savoir, avec un petit sourire. Désireux de retrouver ses pénates au centre de formation, Larguet en a profité pour rappeler qu’il compte s’inscrire dans la durée. « C’est ce que je veux, c’est mon voeu le plus fort. » C’est dit !