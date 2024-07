La Juventus s’offre Khéphren Thuram

Un milieu de terrain français part de la Juventus, un autre arrive. En fin de contrat et après 5 ans dans le Piémont, Adrien Rabiot n’a pas rempilé et ne le fera sans doute pas. Un coup dur pour la Vieille Dame qui en avait fait l’un de ses cadres ces dernières saisons. Pour le remplacer, le club italien a recruté Douglas Luiz, recruté pour 50 M€ à Aston Villa. Le Brésilien ne vient pas seul puisque Khéphren Thuram débarque lui aussi dans l’effectif. La nouvelle vient d’être officialisée.

«Le transfert de Khéphren Thuram de l’OGC Nice à la Juventus est officiel : le milieu de terrain né en 2001 a signé un contrat de cinq ans jusqu’au 30 juin 2029», dévoile le communiqué de la Juventus. D’après nos informations, le montant global de l’opération est estimé à 25 M€.

Une première expérience professionnelle à l’étranger

Pour le deuxième fils de Lilian Thuram, il s’agit d’un retour dans son pays de naissance. Natif de Reggio d’Émilie lorsque son père portait les couleurs de Parme, l’ancien de Monaco suit les traces de son paternel puisque lui-même a évolué chez les Bianconeri entre 2001 et 2006. Avec une concurrence bien supérieure qu’à l’OGC Nice dans l’entrejeu, le milieu de terrain devra mettre les bouchées doubles pour réussir sous les ordres de Thiago Motta, le nouvel entraîneur bianconero.

L’international français (1 sélection) a montré ses capacités à percer les lignes balle au pied mais sa nonchalance lui a aussi joué des tours. Malgré ses grandes qualités, il a parfois été critiqué par son manque d’investissement sur le terrain. Si cela pouvait suffire en Ligue 1 et à Nice, il n’en sera sans doute pas de même à la Juventus dans l’un des plus grands clubs d’Europe. C’est aussi la condition pour qu’il intègre l’équipe de France sur le long terme, et rejoindre son frère qu’il retrouvera en Serie A.