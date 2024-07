La Juventus et l’OGC Nice sont d’accord pour le transfert de Kephren Thuram

Le feuilleton Kephren Thuram à la Juventus Turin est en train de trouver une issue. Après plusieurs jours de négociations entre la Vieille Dame et l’OGC Nice, les deux clubs sont en passe de conclure. D’après nos informations, un accord de principe a été trouvé ce mardi midi pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans. Cette entente intervient alors qu’Adrien Rabiot vient officiellement de quitter le Piémont, lui dont le contrat s’est terminé le 30 juin.

Si tous les feux sont au vert, il reste quelques formalités. L’international français (1 sélection) est attendu dans les prochains jours pour passer sa visite médicale. Le montant financier global (indemnité fixe et bonus) de cette opération est de 25 M€. Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat au Gym, le petit frère de Marcus s’apprête à connaître sa première expérience à l’étranger et pas n’importe où puisqu’il va retrouver son pays de naissance.

Kephren Thuram passe un cap

Le fils de Lilian Thuram a vu le jour à Reggio d’Émilie en 2001 du temps où le paternel évoluait à Parme. En franchissant ce palier, Kephren Thuram aura pour objectif d’entrer dans le onze de Thiago Motta, le nouvel entraîneur turinois. Il aura quelques concurrents dans son secteur de jeu avec Nicolo Fagioli, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, si ce dernier reste au club, mais surtout Douglas Luiz, la recrue phare de ce mercato d’été, recruté pour environ 50 M€ à Aston Villa.

Après cela, l’ancien Monégasque pourra penser à l’équipe de France, lui qui n’a été appelé qu’une seule fois par Didier Deschamps. Pour cela, il devra afficher une régularité supérieure à celle affichée sur la Côte d’Azur. En dépit de ses indéniables qualités, le milieu de terrain a trop souvent soufflé le chaud et le froid dans ses performances (29 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 1 but et 1 passe). Il devra mettre les bouchées doubles dans un club de premier plan.