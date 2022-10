Affaire Pogba : l'agent de Paul Pogba vide son sac

La suite après cette publicité

L'héritière. Depuis le décès de Mino Raiola, Rafaela Pimenta est en première ligne. Cette avocate brésilienne, qui a hérité de l'empire du super agent avec lequel elle a longtemps collaboré, a repris le flambeau avec succès. Cet été, elle a dû gérer une dizaine d'opérations notamment les transferts d'Erling Haaland (Manchester City), Paul Pogba (Juventus) ou encore Matthijs de Ligt (Bayern Munich). Et le bilan est plutôt positif d'après ce qu'elle a expliqué à Tuttosport. «Je dirais que ça s'est bien passé : quand les joueurs réalisent leurs souhaits, c'est que nous avons bien fait notre travail. Haaland voulait aller à City, Pogba à la Juventus... tout s'est bien passé».

Elle est à l'initiative de son retour à la Juve

Un long entretien au cours duquel elle est revenue en profondeur sur le cas Pogba. Celle que le Français considère comme une seconde mère a été à l'initiative de son retour à Turin. «Quand Arrivabene et Nedved (dirigeants turinois, ndlr) sont venus à Monte-Carlo pour voir le Masters 1000 de tennis, ils sont passés ici au bureau. On a bavardé un moment et je leur ai dit : "pourquoi ne faites-vous pas Pogba ?" Et ils ont dit : "bien sûr ! Pour nous ça peut se faire demain, viendrait-il ?". Et j'ai répondu : "appelons-le". Et ainsi de suite... ». Le champion du monde 2018 a tout de suite été emballé par cette idée comme elle l'a expliqué.

«Il était heureux. Il se soucie de la Juve. Il avait d'autres options, mais lorsqu'il a entendu le mot Juve, il les a immédiatement écartées. Il aime ce club et il aime l'Italie. C'est parce que la Juventus lui a offert de merveilleux moments et le plus grand bonheur. Alors vous savez, le joueur restera toujours lié au club où il est passé d'inconnu à grand joueur, car la Juventus signifie beaucoup pour Paul. Depuis qu'il a quitté la Juventus, il a toujours regardé les matches du club. Il a souffert avec et exulté avec. Je n'ai jamais entendu Paul dire du mal de la Juventus». Tout s'est donc déroulé sans problème puisque le milieu a quitté libre Manchester United pour rejoindre Turin. Mais en coulisses, il a vécu des moments plus compliqués.

Rafaela Pimenta évoque l'affaire Pogba

La Pioche est au coeur d'une sombre affaire familiale où son frère Mathias l'accuse de plusieurs faits graves, notamment d'avoir fait appel à un marabout pour faire du mal à Kylian Mbappé. De son côté, Paul a saisi la justice lui qui estime être victime d'une tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Tout comme lui, sa représentante a été menacée par Mathias Pogba comme l'a révélé Le Parisien le mois dernier. Une affaire sur laquelle Rafaela Pimenta a accepté de se livrer dans les colonnes de Tuttosport. «Déjà. Un problème pas rare chez les footballeurs, celui de vivre des situations de tension ou de chantage. Ils sont menacés car ils sont très exposés», a-t-elle commencé par préciser.

Elle a ajouté ensuite : «j'ai tout vu, surtout du chantage. Les joueurs ont peur de signaler ces choses car ils craignent de porter atteinte à leur image ou qu'ils ont honte. Ils se taisent donc et vivent des situations de stress incroyable, risquant de compromettre leurs performances voire de se blesser. En gardant le silence, ils aggravent la situation car un bon agent peut toujours les aider. Quand Paul a finalement décidé de se faire aider, il a amélioré la situation et a compris qu'il y avait une solution». Rafaela Pimenta a été là pour l'aider ainsi que la mère du joueur, qu'elle a mise à l'abri. La Brésilienne, qui s'est donc démenée, a fait par la suite un point sur la situation à l'heure actuelle.

La Brésilienne soutient La Pioche

«C'est entre les mains des avocats. Paul a maintenant fait tout ce qu'il avait à faire. Oui, peut-être qu'il aurait pu me le dire plus tôt mais je comprends car il n'est pas facile de parler de ces choses et que vous essayez souvent de les résoudre par vous-même, parce que vous avez honte, parce que vous avez peur. Mais quand Paul a décidé de parler, les choses se sont dirigées vers la solution. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine et en fait avec Paul on a pensé à un projet : développer une plateforme de dialogue et d'accompagnement pour la santé mentale d'un footballeur, de manière anonyme pour donner des conseils, car les footballeurs ne sont pas toujours capables de surmonter certains problèmes».

Actuellement blessé, le joueur, qui travaille d'arrache-pied avec toujours le fol espoir de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avance selon son avocate. « Il est enthousiaste. Le super pouvoir de Paul est de surmonter les difficultés avec une force incroyable et une grande positivité. Il y a eu un moment, il y a quelques semaines, où il m'a dit : "Rafaela, ça suffit. Je ne veux plus penser à rien, je me concentre sur mon genou et la récupération, car j'ai envie de rejouer". Et c'est ce qu'il a fait. Je suis sûre qu'il n'a plus écouté personne et qu'il n'a rien entendu, car il est capable d'exclure le monde et de se concentrer sur un seul objectif ». Celui de rejouer au football et d'aider au plus vite la Juventus et les Bleus, avec lesquels il rêve de ramener à nouveau la coupe à la maison.