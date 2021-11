Bordeaux : le sacré coup de gueule de Gérard Lopez

La situation se complique pour Bordeaux. Ce dimanche, les Girondins sont tombés de haut contre Brest. Alors qu'il menait 1-0, le club au scapulaire a craqué par deux fois et s'est incliné 2-1. Désormais 17e avec le même nombre de points que le barragiste Clermont, la formation de Vladimir Petkovic est plus que jamais en danger et reste sur trois matches de suite sans victoire. Une nouvelle prestation décevante qui a particulièrement énervé Gérard Lopez. Comme le rapporte L'Equipe, le président bordelais a lâché un sacré coup de gueule.

La suite après cette publicité

Ainsi, l'ancien dirigeant de Lille a mis l'intégralité de son effectif face à ses responsabilités : «l'attitude des joueurs est inacceptable. On est dans le confort le plus total et c'est ce qui nous pénalise aujourd'hui. On a encore fait preuve d'arrogance. C'était déjà le cas à Metz et ça recommence aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'il y a un souci et nous allons le régler tous ensemble.Le problème ? Ce n'est pas qu'une affaire de talent. On doit seulement montrer plus d'envie sur le terrain. On doit avoir l'envie de gagner, de se battre, de courir sur les duels, de se faire mal et surtout de faire mal à l'adversaire.»