Golden Boy : le classement complet de l’édition 2023 avec deux français

La ville de Turin accueille, ce lundi soir, la 21ème édition des Golden Boy Awards. A l’instar des autres cérémonies du type, plusieurs distinctions sont attribuées au cours de la soirée. Le journal italien Tuttosport a listé un total de douze catégories pour cette nouvelle année, organisée à l’OGR Torino en présence de nombreux médias internationaux dont Foot Mercato mais également des représentants de joueurs et de clubs. Si Jude Bellingham a bien remporté la plus haute distinction devant Jamal Musiala (2ème) et Lamine Yamal (3ème), d’autres joueurs peuvent se réjouir de figurer dans le classement des 20 meilleurs jeunes joueurs de moins de 21 ans.

Le Top 5 est notamment complété par Xavi Simons (4ème) et Warren Zaïre-Emery (5ème). Derrière se suivent Rasmus Hojlund (6ème), Alejandro Baldé (7ème), Antonio Silva (8ème), Mathys Tel (9ème) et Florian Wirtz (10ème). Dans le reste du classement, on peut noter les présences de Benjamin Sesko (11ème), Arda Güler (12ème), Evan Ferguson (13ème) ou encore Andy Diouf (16ème). Avec deux internationaux, les Bleus et les Bleuets sont bien représentés dans cette nouvelle édition du Golden Boy. Voici ci-dessous le classement complet pour cette 21ème édition :

-Jude Bellingham (Real Madrid, Dortmund) : 485 points

-Jamal Musiala (Bayern) : 285 points

-Lamine Yamal (Barcelone) : 92 points

-Xavi Simons (RB Leipzig, PSV) : 86 points

-Warren Zaïre-Emery (PSG) : 56 points

-Rasmus Hojlund (Manchester United, Atalanta) : 50 points

-Alejandro Baldé (Barcelone) : 44 points

-Antonio Silva (Benfica) : 41 points

-Mathys Tel (Bayern) : 33 points

-Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) : 31 points

-Benjamin Sesko (RB Leipzig) : 30 points

-Arda Güler (Real Madrid, Fenerbahçe) : 14 points

-Evan Ferguson (Brighton) : 14 points

-Joao Neves (Benfica) : 13 points

-Giorgio Scalvini (Atalanta) : 12 points

-Andy Diouf (RC Lens, Bâle) : 7 points

-Ousmane Diomandé (Sporting, Mafra) : 4 points

-Arthur Vermeeren (Royal Antwerp) : 2 points

-Milos Kerkez (Bournemouth, AZ Alkmaar) : 2 points

-Martin Baturina (Dinamo Zagreb) : 1 point