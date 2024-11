La presse en panique totale pour le PSG, deux mastodontes se disputent Viktor Gyökeres

Le PSG inquiète

Les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 2-1 face à l’Atlético de Madrid, avec un but dans les derniers instants. « Cette fois, il y a urgence », titre Le Parisien, inquiet après cette défaite qui place Paris à la 25e place. Pour le Figaro Sport, « le PSG prend une leçon d’efficacité ». Le PSG a dominé la rencontre contre l’Atletico de Madrid au Parc des Princes, avec 71% de possession et 22 tirs, dont 9 cadrés. L’équipe de la capitale est « déclasée » pour le journal L’Equipe. Barcola et Mendes ont été mis en difficulté. Gianluigi Donnarumma « la main invisible », écrit L’Equipe, qui attribue la note de 3 au portier italien. Les Parisiens se compliquent fortement la tâche en vue de la qualification pour les barrages de C1.

Viktor Gyökeres courtisé en Angleterre

Dans le Daily Mirror, on apprend que Manchester United et Chelsea se préparent à se disputer Viktor Gyökeres, attaquant suédois du Sporting CP, après ses performances impressionnantes, dont un triplé face à Manchester City. Depuis son arrivée de Coventry en 2023 pour 20 millions de livres, il a inscrit 66 buts en 67 matchs, devenant l’un des buteurs les plus prisés d’Europe. Bien que sa clause libératoire soit fixée à 100 M€, le Sporting pourrait accepter des offres autour de 80 M€ s’il reste jusqu’à la fin de la saison. Avec Ruben Amorim à la tête de United, la course pour sa signature pourrait être acharnée. Mais United pourrait déménager pour lui cet été, Arsenal et Chelsea étant également intéressés. Gyökeres, 26 ans, a une clause libératoire de 84 millions de livres sterling dans son contrat, mais le Sporting s’attendrait à des offres de 60 millions de livres sterling.

Des scénarios similaires pour Arsenal et Aston Villa

On retrouve l’Angleterre où cette nuit peut être traduite par une seule chose : « La main de l’horreur », placarde le Daily Mail. Les clubs anglais, Arsenal et Aston Villa ont connu des matchs similaires. Une main dans la surface et un but de l’adversaire sur pénalty. Aston Villa enchaîne une troisième défaite après une erreur inexplicable de Tyrone Mings contre le Club Bruges. Mings a ramassé un ballon en pensant que le jeu était arrêté. Une action gag, qui a coûté cher à son équipe. À Milan, Arsenal a également souffert d’un penalty, avec Mikel Merino sanctionné pour une main involontaire, permettant à Hakan Calhanoglu de marquer pour l’Inter. Malgré une meilleure seconde mi-temps et quelques tentatives de Kai Havertz et Bukayo Saka, Arsenal n’a pas réussi à égaliser.