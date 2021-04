Équipe de France : Thomas Lemar, plus qu'un joker de luxe ?

La suite après cette publicité

«J'espère continuer sur cette lancée et pouvoir aider l'équipe au maximum. Ces derniers temps, je me sens très bien, je me sens épanoui sur le terrain, je prends du plaisir, mes coéquipiers m'aident beaucoup. Je me sens dans un bon moment, je vais continuer à travailler. On est dans une très bonne forme, il faut continuer comme ça, match après match comme dit le coach. On a besoin de continuer sur cette lancée.» Interrogé sur son retour au premier plan avec l'Atlético de Madrid mi-janvier, Thomas Lemar n'avait pas caché sa satisfaction.

Touché par le Covid-19 peu de temps après ses déclarations, l'ailier français a été stoppé dans sa lancée et a eu du mal à revenir avec les Colchoneros même s'il a globalement gardé la confiance de Diego Simeone. Suffisant pour être appelé par Didier Deschamps lors de ce rassemblement. Après avoir été sur le banc contre l'Ukraine, le joueur de 25 ans était titulaire contre le Kazakhstan et a fait bonne impression aux yeux du sélectionneur. Du coup, Didier Deschamps l'a une nouvelle fois titularisé mercredi soir à Sarajevo, contre la Bosnie-Herzégovine (1-0).

Deschamps : «il était très en jambes, très mobile»

D'abord placé côté gauche, le numéro 8 tricolore a offert 25 premières minutes de qualité, avec beaucoup de mouvement et des choix intéressants balle au pied. Toujours volontaire, Thomas Lemar a livré une belle prestation avant de céder sa place à Sissoko en toute fin de partie. Pas appelé par DD depuis fin 2019, le principal concerné a-t-il su saisir sa chance lors de ce rassemblement ? Didier Deschamps a en tout cas semblé satisfait mercredi soir.

«Il était très en jambes, très mobile. C'est un très bon joueur, il a retrouvé une très bonne condition. Même s'il avait joué le dernier match, avec sa touche technique, son volume, que ça soit à gauche ou à droite, il a été performant», a lâché l'ancien coach de l'OM en conférence de presse. Thomas Lemar, le grand gagnant de cette trêve internationale côté bleu ? Réponse dans les prochains mois, même s'il devra encore performer avec l'Atlético pour être là à l'Euro.