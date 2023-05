L’OGC Nice prolonge Dante !

Dante va-t-il tenter de battre le record de Vitorino Hilton, qui a joué jusqu’à 43 ans ? En tout cas, l’OGC Nice compte toujours sur lui. Le club azuréen a officialisé la prolongation de son contrat d’une saison, jusqu’en 2024. De quoi ravir le défenseur de 39 ans, auteur d’une saison tout à fait respectable avec les Aiglons.

« Prolonger à nouveau est une grande fierté. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me "challengent " chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters. Je remercie tout le monde et je donnerai tout pour qu’on atteigne nos objectifs », a-t-il déclaré au site officiel de l’OGC Nice.

