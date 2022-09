Quel deadline day pour Cristiano Ronaldo ?

La suite après cette publicité

« Nous avons besoin de joueurs de qualité. Vous en avez toujours plus besoin pour couvrir tous les matchs et maintenir notre niveau de performance. Cette équipe ira de septembre à janvier minimum ». Mercredi, Erik ten Hag était présent en conférence de presse, et ses déclarations ont été interprétées par beaucoup de monde comme la fin du feuilleton Cristiano Ronaldo. Ainsi, le Portugais allait rester à Manchester United. C'est du moins comme ça que les gens ont compris la position du coach.

Depuis, il n'y a pas vraiment eu de nouveautés concernant l'avenir de la star lusitanienne. Mais ce deadline day s'annonce pour le moins passionnant pour lui, et nul doute que bien des clubs viendront aux nouvelles. Si certains ont déjà fermé la porte publiquement, à l'image du Bayern Munich, d'autres sont là en sous-marin, en attendant de bondir sur le Portugais.

Le galactique de Chelsea ?

C'est notamment le cas de Naples, qui pourrait tenter d'obtenir un prêt selon le Corriere dello Sport, et de l'Atlético, discrets ces derniers jours, mais très intéressés par le Lusitanien au cours de l'été. Mais s'il y a un club qui semble favori, c'est Chelsea. Nul doute que le nouveau boss du club Todd Boehly voudra frapper un grand coup lors de ce dernier jour de marché. Si l'option Neymar venait à échouer, ce qui reste le scénario le plus probable d'ailleurs, les Blues pourraient bien foncer et conclure une arrivée galactique de dernière minute. Surtout que l'équipe de Thomas Tuchel a beaucoup de soucis à la finition, et Cristiano Ronaldo répondrait à un vrai besoin sur le plan sportif.

Il convient aussi de signaler que le mercato ne ferme pas ses portes ce soir partout. Au Portugal par exemple, les clubs ont jusqu'au 22 septembre prochain pour inscrire leurs joueurs, ce qui laisse de la marge aux grosses formations du pays. Le Sporting notamment, club formateur de CR7. Même si la possibilité de le rapatrier avait été démentie par l'entraîneur Ruben Amorim, le temps pourrait jouer en faveur des Lisboètes, puisque si l'attaquant se retrouve sans club une fois les mercatos anglais, allemands, italiens ou espagnols conclus, il n'aurait pas énormément d'autre option séduisante. Autant dire que ça va bouger pour Cristiano Ronaldo ce jeudi !