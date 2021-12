Arsenal-West Ham : les compositions officielles

Ce mercredi soir, Arsenal reçoit West Ham à l'Emirates Stadium dans le cadre de la 17ème journée de Premier League pour un choc du Big Six. Avec un groupe quasiment au complet (Mikel Arteta ne déplore les absences que de Sead Kolasinac et Bernd Leno), les Gunners se présentent en 4-2-3-1. En l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, écarté et privé du brassard de capitaine par Mikel Arteta, c'est le Français Alexandre Lacazette qui occupe la pointe de l'attaque des locaux.

Les Hammers, quatrièmes mais distancés à huit points du troisième Chelsea, sont alignés dans le même système. Un seul changement est opéré par David Moyes après le nul ramené de Burnley dimanche dernier (0-0) : Pablo Fornals est titulaire sur l'aile gauche et est donc préféré à Saïd Benrahma ou au Croate Nikola Vlasic.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Lacazette.

🚨 #ARSWHU team news 🚨



👊 We're unchanged from the team that beat Southampton at Emirates Stadium on Saturday

West Ham : Fabianski - Coufal, Diop, Dawson, Masuaku - Rice, Soucek - Bowen, Lanzini, Fornals - Antonio.