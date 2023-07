Rennes s’offre Geoffrey Lembet

Nouveau troisième gardien pour le Stade Rennais. Après Steve Mandanda et Gauthier Gallon, Geoffrey Lembet (34 ans) complète la hiérarchie lui qui arrive libre de Sedan. International centrafricain (36 capes), le droitier avait aussi joué à Auxerre, au Red Star et au Stade Lavallois durant sa carrière.

La suite après cette publicité

«Portier de 34 ans qui évoluait la saison dernière à Sedan, Geoffret Lembet complétera le trio de gardien du groupe professionnel avec Steve Mandanda et Gauthier Gallon» annonce le club breton dans un communiqué. Le portier a signé pour un an avec Rennes et portera le numéro 40.

À lire

Rennes : Copenhague fonce sur Birger Meling