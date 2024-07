Équipe de France : Didier Deschamps aurait pris deux décisions pour le choc face au Portugal

Vendredi soir, l’équipe de France joue une place dans le dernier carré de l’Euro 2024 face au Portugal. Aujourd’hui, la seule certitude concernant les Bleus est l’absence d’Adrien Rabiot pour ce choc. Averti face à la Belgique, le milieu de terrain était sous le coup d’une suspension en cas d’avertissement. Qui va le remplacer ? Didier Deschamps va-t-il faire du poste pour poste ou choisira-t-il de réintégrer Antoine Griezmann dans l’entrejeu ?

Ce soir, L’Équipe nous apprend qu’une tendance s’est nettement dégagée, même si rien n’est encore définitif. L’heureux élu devrait être Eduardo Camavinga. Le joueur du Real Madrid, qui ne s’est toujours pas imposé en tant que titulaire chez les Bleus, possède le profil adéquat pour remplacer Rabiot. Mais attention, car le quotidien évoque également la possibilité d’évoluer avec deux récupérateurs, Griezmann en soutien axial, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite.

Le 4-3-3 reconduit

Cependant, la tendance actuelle ne mène pas à ce système de jeu et Camavinga tient la corde. Alors que l’on s’est fermement ennuyé lors du huitième face aux Belges, Deschamps, lui, a visiblement apprécié la prestation de ses hommes dans ce 4-3-3 avec Griezmann à droite. Et d’après L’Équipe, DD aurait presque acté le fait de reconduire ce schéma tactique avec Marcus Thuram en pointe et Mbappé à gauche. Un système que la star de l’Atlético avait découvert le matin même du match face aux Diables Rouges.

« Je l’ai appris ce matin (son poste), mais je suis au service du coach et du collectif. On s’adapte. C’est ce qui est important. Être capable de jouer partout, se sacrifier pour le collectif. Ici, dans ce groupe, on en a pas mal. C’est un plaisir de jouer avec ce vestiaire. Sacrifice, ça va être mal repris. Le coach m’a dit de jouer ici, j’ai joué ici. » Prêt à tout pour DD, Griezmann risque donc de devoir se sacrifier à nouveau pour décrocher une place en demi-finale.