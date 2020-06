OL : Houssem Aouar n'est plus chaud pour City

Jeune pépite formée à l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar (21 ans) se trouve à un tournant de sa carrière. Lié aux Gones jusqu’en 2023, le milieu de terrain n’a pas prévu de prolonger son bail. C’est plutôt un transfert vers un grand d’Europe que l’international Espoirs (16 sélections, 4 buts) vise. Ça tombe bien, Lyon avait fait de son joueur l'un des actifs les plus importants du mercato. Et aujourd’hui, deux équipes sont régulièrement annoncées sur ses traces : Manchester City et la Juve. Cependant, comme il l’avait évoqué, Jean-Michel Aulas sait qu’il lui sera difficile de vendre son joyau au prix fort en raison du contexte actuel.

L’OL espère 50 M€, mais un club comme la Juventus ne serait prête qu’à proposer un prêt payant de deux ans sorti d’une option d’achat. Selon L’Equipe, ce dossier subit de plein fouet les conséquences de la crise du coronavirus. Toujours en stand-by, le cas Aouar n’avance pas trop. Cependant, le quotidien nous apprend que l’intéressé ne serait plus très chaud à l’idée de rejoindre Manchester City, notamment si une suspension de coupe d’Europe est prononcée. Un petit rebondissement puisque les Citizens avaient sa préférence jusque-là. A suivre.