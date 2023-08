Naples : ça brule pour l’arrivée de Gabri Veiga !

Au début de l’été, il était l’un des prospects les plus en vus sur le Vieux Continent. Au sortir d’une saison et d’un Euro Espoirs intéressants avec le Celta de Vigo et l’Espagne, Gabri Veiga était courtisé. Alors que son nom revenait chez les cadors d’Espagne, des négociations avaient également eu lieu avec le PSG quant à une éventuelle arrivée. Néanmoins, les dirigeants galiciens avaient refroidi les courtisans du jeune espagnol rapidement en les informant qu’ils devront payer les 40 millions d’euros de sa clause libératoire pour l’enrôler.

Et après plusieurs semaines calmes, Naples est arrivé dans le dossier ces derniers jours. Et il semblerait que les Partenopei soient arrivés au bon moment car d’après les informations d’AS et du Corriere dello sport, son arrivée serait imminente en Campanie. En effet, d’après les sources ibériques, le milieu de 21 ans a déjà trouvé un accord avec le champion d’Italie. Même si les Napolitains ne devraient pas payer la clause libératoire de Veiga, leur offre se rapproche de ce que demande le Celta de Vigo pour le lâcher.