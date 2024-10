ASSE : les débuts tonitruants de Zuriko Davitashvili !

Cet été, l’ASSE devait se préparer à retrouver la Ligue 1. Club historique de l’élite, l’AS Saint-Etienne avait à cœur de soigner son retour après deux saisons passés dans l’échelon inférieur. Pour ce faire, il fallait que les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard réussissent leur mercato estival. Finalement, le club présidé par Ivan Gazidis n’a pu réaliser que des paris pour assurer sa remontée dans l’élite. Outre Yunis Abdelhamid qui représentait la seule valeur sûre du mercato stéphanois, Zuriko Davitashvili représentait l’autre joueur fiable du recrutement forézien. Fort d’un Euro réussi avec la Géorgie, l’ailier de 23 ans, recruté contre six millions d’euros, était censé apporter sa technique dans une attaque de l’ASSE orpheline d’Irvin Cardona.

Et jusqu’ici, l’ancien des Girondins de Bordeaux remplit plutôt bien sa mission. Titulaire indiscutable aux yeux d’Olivier Dall’Oglio, le natif de Tbilissi enchaîne les bonnes prestations. Auteur de 7 apparitions sous ses nouvelles couleurs, celui qui surnommé "Zuka" dans la Loire compte déjà 3 buts et 2 passes décisives. Un bilan assez remarquable qu’il faut mettre en exergue avec les performances de son équope. C’est simple, à chaque fois que Davitashvili est décisif dans un match de Ligue 1, l’ASSE ne perd pas. Passeur décisif lors de la victoire contre Lille (1-0), le Géorgien avait délivré une autre passe décisive lors du nul à Nantes (2-2) avant de s’offrir donc un triplé ce samedi contre l’AJ Auxerre (3-1).

Zuriko Davitashvili a encore une marge de progression d’après son entraîneur

Une performance éblouissante qui a fait l’étalage de toutes ses qualités. Pour son premier triplé en carrière, l’attaquant de 23 ans a montré qu’il avait une frappe précise, des vraies qualités de percussion et une ténacité qui lui permet de résister aux coups de ses adversaires. Des caractéristiques saluées par Dennis Appiah, son coéquipier dans le Forez : «Quand il arrive lancé, c’est difficile de lire ce qu’il va faire, il peut provoquer beaucoup de choses. Il est capable de faire de grandes choses. Déjà à Bordeaux, il nous faisait du mal. Il n’a pas peur de prendre le ballon et provoquer, c’est un petit gabarit mais il tient fortement sur ses jambes, il est difficile à faire tomber et a une bonne technique.» Pour autant, Zuriko Davitashvili pourrait-il faire mieux dans les prochains mois.

Pour Olivier Dall’Oglio, son entraîneur, c’est une certitude. Interrogé sur la prouesse de son joueur, l’ancien coach de Dijon a confié samedi qu’il voyait grand pour son protégé : «Zuriko (Davitashvili, ndlr) a été grand ce soir, c’est certain. Il a été fort, il aurait pu être encore plus fort. Il s’est créé pas mal d’occasions. C’est vrai que Zuriko a été récompensé de son travail. Il y a un petit moment qu’il n’avait pas marqué. Il a eu quelques occasions, mais là on peut dire qu’il a fait un match plein. Je pense que ça peut être un déclic. Par rapport à ce qu’on avait vu cet 'été, certaines choses qu’on n’avait plus vu après, malheureusement. Il a cette capacité à percuter, cette capacité à finir. Il a une grosse frappe de balle. Après, il faut que ça devienne un joueur complet, capable d’attaquer, de défendre, de créer des espaces aussi pour ses partenaires. Je pense qu’il y a encore une marge de progression. C’est un garçon qui a une marge de progression assez énorme sur la dernière passe.» L’avenir s’annonce donc radieux en terres ligériennes pour Zuriko Davitashvili.