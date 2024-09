Le FC Barcelone cible deux stars à 0€

Se renforcer, à moindre coût. Voici l’un des mantras du FC Barcelone au cours des dernières années. Contraint financièrement, le club catalan est, en effet, toujours à la recherche de bonnes affaires. Cet été et après avoir activé de multiples leviers, la formation barcelonaise n’a, cependant, pas rechigné à débourser près de 60 millions d’euros pour s’offrir les services de Dani Olmo. Si l’inscription retardée de l’international espagnol n’a pas manqué de faire jaser, les Blaugranas préparent désormais la suite des événements.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, Mundo Deportivo consacre, ce samedi, un article à la stratégie à venir du Barça lors des prochaines fenêtres. L’occasion pour le quotidien espagnol de préciser les deux grands objectifs de la cellule de recrutement catalane. Le premier n’est autre que Jonathan Tah. D’ores et déjà courtisé par le FCB cet été, l’actuel défenseur du Bayer Leverkusen ne cesse d’attiser les convoitises (Manchester United, Bayern Munich…).

À lire

Liga : l’arrivée de Mbappé ne change rien pour Lamine Yamal

Le Barça veut faire son marché en Bundesliga !

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le protégé de Xabi Alonso a pourtant décidé de poursuivre l’aventure à la BayArena. Mais pour combien de temps ? Très peu, si l’on en croit les propos de l’intéressé. «Je ne vais pas signer un nouveau contrat avec le Bayer Leverkusen. Ma décision est prise. Je vais donner le meilleur de moi-même jusqu’au bout et ensuite nous verrons pour mon futur club. Mais ma décision est d’y aller et de tenter une expérience différente», a ainsi confié le défenseur de 28 ans dans un entretien accordé à Süddeutsche Zeitung. Une très belle opportunité pour les Culers qui aimeraient donc récupérer l’international allemand (29 sélections) en tant qu’agent libre l’été prochain. Mais ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

L’autre priorité du Barça se nomme Joshua Kimmich (29 ans), actuellement sous les couleurs du Bayern Munich. Comme Tah, son contrat expire en 2025 et pour l’instant la formation munichoise n’a pas trouvé de terrain d’entente pour prolonger le polyvalent milieu de terrain allemand. Avec Hansi Flick sur son banc, la formation catalane dispose, à ce titre, d’un argument de taille qui pourrait lui permettre de rafler la mise. En effet, le nouveau technicien barcelonais connaît bien Kimmich, un joueur qu’il a déjà eu sous ses ordres à la fois au Bayern Munich et en équipe nationale. De quoi convaincre le natif de Rottweil et doubler la concurrence ? Réponse dans les prochains mois…