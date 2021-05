PSG-Lens : Leonardo sous la menace

« Si tout le monde parle avec vous, il y a une raison. Ce n’est pas possible que vingt personnes voient et pas vous (suite aux nombreuses fautes subies par Neymar). A la fin c’est toujours : Moi je sais, moi je fais, mais vous ne faites pas. A la fin, ça complique le match pour rien. Ce n’est pas la première fois que ça se passe, et à chaque fois c’est vous. » A l'issue de la rencontre PSG-Lens (2-1), Leonardo avait laissé éclater sa colère dans les couloirs du Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Le directeur sportif parisien s'en était pris verbalement à l'arbitre Jérôme Brisard qu'il accusait de ne pas protéger suffisamment Neymar sur le terrain. Des propos qui pourraient être saisis par la commission de discipline de la LFP. Selon les informations du Parisien, le dirigeant brésilien risquerait entre trois et quatre matchs de suspension. Reste à savoir désormais si l'arbitre du match et le délégué ont mentionné cet incident dans leur rapport respectif...