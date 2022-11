Le Real Madrid se renseigne pour Stanislav Lobotka

Ils se sont croisés sans travailler ensemble. Le 10 décembre 2019, le Napoli remerciait Carlo Ancelotti après 1 an et demi. Le 15 janvier 2020, il recrutait Stanislav Lobotka au Celta Vigo contre un chèque de 20 M€. Les deux hommes pourraient avoir l'occasion de collaborer dans un futur proche. Selon nos informations, le Real Madrid a contacté Naples à son sujet.

Le club italien a déjà répondu qu'il faudrait débourser entre 60 et 70 M€ pour le recruter. Il faut dire que le Napoli a plutôt bien géré son affaire en prolongeant récemment son milieu de terrain slovaque. Comme nous le révélions il y a une quinzaine de jours, les discussions pour une prolongation de contrat ont abouti, et Lobotka s'est engagé jusqu'en 2027.

Ancelotti le veut cet été

Dès lors, il ne sera pas disponible à petit prix, ce qui était peut-être espéré par Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien apprécie énormément le profil de ce joueur travailleur et technique, qui a pris une nouvelle dimension ces derniers mois avec Naples. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu, il contribue largement à l'excellent début de saison du club italien, premier de Serie A et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le Real Madrid envisage son recrutement pour continuer à renforcer son entrejeu et à assurer la succession de Kroos et Modric. Même si Lobotka est âgé de 28, cela fait 4 de moins que Kroos et 9 de moins que Modric. Et cela ajouterait de la concurrence pour Tchouaméni, Valverde et Camavinga. Affaire à suivre donc.