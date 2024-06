Le Real Madrid lève l’option d’achat de Joselu

Prêté au Real Madrid cette saison par l’Espanyol Barcelone, Joselu a très bien tenu son rôle de doublure (17 buts, 3 passes décisives en 49 matches, toutes compétitions confondues). Mais l’attaquant de 34 ans a annoncé qu’il allait quitter l’Espagne pour filer dans le Golfe. Cependant, une incertitude pesait sur les plans de la Casa Blanca. Les Merengues allaient-ils payer l’option d’achat de 1,5 M€ ou allaient-ils laisser l’Espanyol Barcelone négocier avec les courtisans du joueur ?

La réponse vient de tomber. « Le Real Madrid a informé le RCD Espanyol qu’il levait la clause d’achat de Joselu Mato, incluse dans l’accord conclu il y a un an entre les deux clubs. Joselu n’est donc plus un joueur blanc et bleu. Le RCD Espanyol lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure professionnelle », a indiqué le club catalan.