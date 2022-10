JT Foot Mercato : le Real Madrid prépare une incroyable révolution

La suite après cette publicité

La révolution au Real

Le Real cherche le remplaçant de Karim Benzema. Si Kylian Mbappé et Herlin Haaland semblent en pôle pour suppléer le Ballon d’Or, Sport 1 révèle que la maison blanche pourrait se tourner vers un autre profil. En effet, l'attaquant de Tottenham Heung-min Son est très apprécié par Carlo Ancelotti qui surveille avec attention ses prestations. En contrat jusqu’en 2025, l’attaquant sud-coréen pensait déjà à quitter Londres cet été. Le champion d’Europe surveille aussi le jeune crack Endrick. Âgé de seulement 16 ans, la pépite de Palmeiras a tapé dans l'œil du Real. La concurrence sera rude parce que des clubs comme le Barça ou le PSG sont aussi chauds sur ce dossier. Avec un petit avantage pour les Madrilènes : l’agence qui gère les intérêts du phénomène s’occupe aussi de l’un de ses compatriotes, un certain Vinicius Junior.

Le prochain club de Cristiano Ronaldo

Journée décisive pour le Portugais puisqu'il va rencontrer son coach Erik ten Hag. Le but de cette rencontre est de faire le point sur les récents évènements et de décider de l'avenir de l'attaquant de 37 ans. L'issue semble toutefois inéluctable avec un départ probable du quintuple Ballon d'Or. Comme on vous l'a expliqué dans le JT d'hier, Chelsea serait prêt à le recruter dès cet hiver. The Sun indique que l'agent de CR7 a bien sondé les Blues, mais également Newcastle et Arsenal. Malgré cela, ces pistes ne sont pas si chaudes que cela selon une source proche de Cristiano Ronaldo. Sa destination préférentielle reste Naples, un club déjà cité parmi les principaux prétendants cet été. Pour faciliter le deal, Ronaldo serait prêt à baisser son salaire. Reste à savoir si les deux clubs trouveront un terrain d'entente. On rappelle que l'été dernier, les Red Devils avaient tenté un échange fou entre le Portugais et Victor Osimhen.

Les envies de départ de Gerson

Cette saison, Gerson n'a fait que onze petites apparitions dont huit titularisations toutes compétitions confondues. Pire, le joueur de 25 ans n'a plus disputé la moindre rencontre depuis la défaite face à Ajaccio, le 8 octobre dernier. Une situation que son père et agent ne supporte plus. Dans les colonnes de L'Équipe, Marcao a poussé un sacré coup de gueule. « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer .» Un départ cet hiver semble donc être la solution qui arrangera tout le monde.