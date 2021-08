Nice et Monaco se positionnent pour Samuel Umtiti

Toujours sous contrat jusqu'en juin 2023, Samuel Umtiti (27 ans) n'est plus une option viable au FC Barcelone. Le défenseur central français est poussé avec insistance vers un départ et il a été sifflé au Trophée Joan Gamper. D'après les dernières indiscrétions de Sport, la direction catalane entend boucler son départ cette semaine et dispose de trois offres.

Ainsi, le club turc de Besiktas est fortement intéressé et pourrait prendre en charge une grande partie de son salaire. Cependant, deux clubs français sont aussi sur les rangs. Il s'agit de l'AS Monaco et de l'OGC Nice. Alors que Ronald Koeman lui a expliqué qu'il sera le dernier dans la hiérarchie à son poste, Samuel Umtiti est donc en train d'étudier un possible départ de Catalogne.