Le Brésil défonce Neymar et le PSG

Neymar et le PSG, ça sent la fin. La star brésilienne commence même à perdre les quelques fans parisiens qui étaient encore de son côté, notamment à cause de ses prestations toujours peu convaincantes dans les rendez-vous importants, et à une vie privée pas forcément idéale pour un joueur professionnel d’élite. Comme son ami Lionel Messi, les critiques ont été très dures après sa prestation face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des Champions mardi.

Il est même encore question d’un départ cet été, avec Chelsea qui aurait avancé ses premiers pions pour l’enrôler en vue du prochain mercato estival, alors que les Parisiens voudraient récupérer entre 50 et 60 millions d’euros. En plus de l’économie de son salaire mirobolant. Seulement, contrairement à La Pulga qui est défendue corps et âme dans son pays, Neymar se fait aussi dézinguer de l’autre côté de l’Atlantique.

Des mots très forts

Dans les médias brésiliens, les critiques ont été très dures. Neto, célèbre présentateur de l’émission Os Donos da Bola, a notamment eu des mots très crus : « Neymar, c’était la honte. Mbappé en cinq minutes a fait plus que Neymar dans tout le match. Un joueur comme ça, il n’est bon que sur Tiktok, que sur Instagram ». Eduardo Tironi, journaliste d’UOL Esporte, y a aussi été fort : « l’échec du PSG a un nom : Neymar. Il est le symbole du projet du PSG. De l’abondance, de l’ostentation. Le PSG n’est rien de plus qu’une équipe tentatrice. Je peux avoir tel joueur, ou encore tel joueur. Mais les faits nous rappellent ce qu’a terminé par être Neymar, malheureusement. un joueur multimillionnaire, médiatiquement énorme, mais qui en termes de football est bien plus petit que ce qu’il aurait dû être ».

« Les gens donnent trop de valeur et parlent de ce qui se passe en Ligue 1 : "woaw Neymar est fort en France". Mais ensuite, en Ligue de Champions, il n’y a rien ! Neymar n’a pas d’explosivité, de vitesse, il est complètement déconnecté, c’est une proie facile. On lui enlève le ballon très facilement, avant ce n’était pas le cas », a de son côté lancé Walter Casagrande, ancien international brésilien. Voilà qui ne va pas améliorer l’image de Neymar dans son pays, lui qui avait déjà pris cher après le Mondial…