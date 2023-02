PSG : les critiques contre Lionel Messi font enrager l’Argentine

La suite après cette publicité

C’est désormais habituel depuis le retour du Mondial : Lionel Messi a été en-dessous de tout. Ou du moins, pas au niveau de l’enjeu, lui qui a été recruté pour briller dans ce type de rencontres et enfin permettre au PSG de soulever la coupe aux grandes oreilles. Le champion du monde 2022 a notamment reçu un 4/10 dans les notes de la rédaction Foot Mercato. Et sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens ont, pour beaucoup, tenu des propos particulièrement virulents à l’égard de La Pulga. Bien sûr, il n’est pas le seul à avoir déçu, puisque son acolyte Neymar a aussi été particulièrement mauvais, mais quand on est Messi, les autres s’attendent à ce qu’on fasse du Messi.

Seulement, en Argentine, on ne voit pas les choses de cet œil là. Ce mercredi, les médias du pays sudaméricain défendent corps et âme leur légende. « La note ridicule de L’Equipe à Messi », explique le média Olé, qui n’a pas apprécié la note accordée à l’Argentin par le quotidien sportif. « Un 3 qui n’a rien à voir avec la réalité. En comparaison avec Neymar (qui a eu la même note, NDLR), Messi a été bien plus actif et il a éliminé plus de joueurs », ajoute Olé. Dans un autre article, le média charcute Pavard pour sa faute sur le numéro 30.

À lire

LdC, PSG : Neymar sort du silence après la défaite face au Bayern

Les Argentins ne comprennent pas

« Pour L’Equipe, le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 a été l’un des pires sur la pelouse », y va de son côté la radio La100. « L’Equipe a encore détruit Lionel Messi. Pour eux, celui qui a été élu meilleur joueur du Mondial a eu le même niveau, ou pire, que Neymar, verratti, Hakimi et Warren Zaire-Emery », lit-on dans TyC Sports, dans un article particulièrement amer.

La suite après cette publicité

Le journal Semana indique que Messi « se fait crucifier en France ». La vedette argentine, prophète en son pays, n’a pas été si mauvaise pour les journalistes argentins, qui trouvent donc les Français bien trop sévères avec le joueur arrivé à Paris en 2021. De quoi accentuer cette nouvelle rivalité entre les deux pays. Les mauvaises langues diront qu’au vu de son statut de meilleur joueur du monde, il y a pourtant matière à être encore plus exigeant et critique avec la star de l’Albiceleste…