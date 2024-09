OM : Basile Boli défend Medhi Benatia

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OL au Groupama Stadium au terme d’une rencontre folle (3-2). Malgré la victoire, Medhi Benatia était très remonté contre l’arbitre de la rencontre, Monsieur Benoît Bastien. Au micro de DAZN, le conseiller sportif de Marseille s’était d’ailleurs emporté : « l’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé […] aujourd’hui, je veux mettre en avant l’état d’esprit, on pouvait faire match nul, rentrer à Marseille et on aurait été content, mais après ça fait beaucoup honnêtement. Attention, je ne veux pas être avantagé, mais il faut être juste avec tout le monde, là ça fait beaucoup. Heureusement qu’on a ce caractère et je veux rester sur ça, mais ça fait beaucoup.»

Depuis sa sortie coup de poing, le Marocain est très critiqué, lui qui pourrait écoper d’une sanction de la part du Conseil national de l’éthique qui a décidé de saisir la commission de discipline de la LFP. Mais Benatia a aussi des soutiens. C’est le cas de Basile Boli. L’ambassadeur de l’OM s’est exprimé dans les colonnes de La Provence. « Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’on ne doit rien dire. En tant que dirigeant, Medhi Benatia est dans son rôle, il faut arrêter de lui tomber dessus. On n’aurait pas le droit de dire qu’un arbitre a fait une faute ? Ce n’est pas normal. Je le défends totalement. On ne dit jamais rien, pour une fois qu’on s’exprime… Cette situation dure depuis trop longtemps, on ne se laissera plus faire. Ça suffit.» Le message est clair !