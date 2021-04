Tottenham est confiant concernant Harry Kane

La suite après cette publicité

Chaque été depuis qu’il est devenu l'un des meilleurs attaquants d’Europe, Harry Kane est évoqué dans les meilleurs clubs de la planète. Le Real Madrid, Manchester United, Manchester City… Pourtant l’international anglais est toujours à Londres, et selon les informations du Manchester Evening News, Tottenham resterait confiant concernant l’avenir de sa superstar. Le club estime qu’il ne partira pas cet été, sauf contre une somme astronomique que ne pourrait pas refuser le président Daniel Levy.

À 27 ans, ce serait pourtant le bon moment pour partir si Harry Kane le souhaitait. Auteur d’une superbe saison individuelle (27 buts et 16 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues), l’avant-centre des Spurs et des Three Lions est dans la forme de sa vie et pourrait enfin passer un cap dans sa carrière, pour pourquoi pas enfin remporter un trophée majeur. À moins qu’il ne préfère aller chercher le record de buts du club, détenu par Jimmy Greaves avec 266 réalisations ?