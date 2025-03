OM : Jérôme Rothen dézingue la méthode De Zerbi

Ce samedi, l’OM a perdu les pédales sur la pelouse de Reims. Déjà battus lors des deux dernières rencontres, les Marseillais se sont à nouveau inclinés face à Reims lors d’une rencontre ratée sur tous les points (3-1). Des semaines compliqués sportivement et qui jette forcément un froid sur les méthodes menées par Roberto De Zerbi. Pointé du doigt pour de nombreux errements tactiques qui commencent à irriter parmi les fans olympiens, le coach italien est également épinglé pour le comportement qu’il adopte à l’égard de son groupe après des défaites. Après le revers face aux Rémois, l’ancien entraîneur de Brighton a décidé de faire dormir tout son groupe à la Commanderie et a supprimé les jours de repos dont devaient profiter ses joueurs en début de semaine. Des mesures draconiennes qui ne sont pas au goût de Jérôme Rothen, comme ce dernier l’a fait savoir ce lundi sur les ondes de RMC :

«Quand la série de résultats n’est pas bonne, il n’y a pas que cette raison. Il y a eu l’élimination en Coupe de France contre Lille aux tirs au but, la défaite cata à Nice (2-0) avec un non-match… Il y aurait dû y avoir des interrogations de De Zerbi, mais il a continué à faire confiance à la même équipe, avec le même dispositif tactique. Mais quand tu connais les mêmes difficultés contre le même genre d’équipes, ce n’est pas que mental ! Contre Reims, Marseille est dans le vrai au début du match, pendant 30 minutes. Ils ont le ballon, des situations pour marquer… Ce n’est pas un souci mental, c’est un problème de pied. Mais après, c’est tactique. Il y a une erreur de défense, tu ronronnes avec le ballon, tu te fais contrer… Tu dois dynamiser ton groupe, anticiper ! Si tu es payé aussi cher et que tu as une expérience et une aura, tu attends qu’il anticipe plutôt que de dire à chaque fois 'mes joueurs ne font pas d’efforts’. Les punir à la Commanderie, ce n’est pas la solution ! Quand tu es joueur, tu sais que tu n’as pas été bon, mais tu n’attends pas que l’on te tape sur les doigts. Il y a une façon d’expliquer les choses. Il a eu cette recette sur certains matchs, mais il doit aussi l’apporter sur le plan tactique. Il balaie un peu trop en touche sur ces aspects-là.» Voilà qui est dit.